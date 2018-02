Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Incendiário vai falar em tribunal

Arguido, de 50 anos, responde por seis crimes de incêndio.

Por Ana Palma | 08:16

O homem de 50 anos acusado de seis crimes de incêndio em setembro de 2016, nos quais arderam 3745 hectares de mato e floresta nos concelhos de Monchique e Portimão, causando milhões de euros de prejuízo, disse esta sexta-feira no Tribunal de Portimão que quer falar sobre os factos, o que deverá acontecer na próxima sessão de julgamento.



O arguido, que está em prisão preventiva, foi detido pela GNR quando ateava um fogo na zona da Foia, no dia 3 de setembro. Disse ao juiz que estava sob o efeito de medicação excessiva e que só tinha ateado um fogo.



"Nada surgiu ainda que contrarie a versão do arguido", disse ontem ao CM a advogada de defesa, Carla Cunha, adiantando que "ele estava numa situação em que não conseguia perceber os atos que praticava".