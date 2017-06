Incêndio consome associação de apoio à deficiência de Viana do Castelo

Contactado pela Lusa, o presidente da Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental (APPACDM), Luiz Costa revelou que "se encontravam na estrutura cerca de 50 jovens que foram retirados para o exterior do centro", permitindo a intervenção dos bombeiros.



"Estão todos bem", garantiu o responsável.



Ao local compareceram 13 operacionais e quatro viaturas dos bombeiros municipais e voluntários de Viana do Castelo.



As causas do incêndios estão ainda por apurar.Contactado pela Lusa, o presidente da Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental (APPACDM), Luiz Costa revelou que "se encontravam na estrutura cerca de 50 jovens que foram retirados para o exterior do centro", permitindo a intervenção dos bombeiros."Estão todos bem", garantiu o responsável.Ao local compareceram 13 operacionais e quatro viaturas dos bombeiros municipais e voluntários de Viana do Castelo.

O que achou desta notícia?







100% Muito insatisfeito

100%





Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







100% Muito insatisfeito

100%





Muito satisfeito pub

Um incêndio, que deflagrou esta terça-feira à tarde nos sanitários de um Centro de Atividades Ocupacionais (CAO) de uma associação de apoio à deficiência de Viana do Castelo, não provocou vítimas, disse à Lusa o comandante dos bombeiros municipais.Em declarações à agência Lusa, o comandante António Cruz sublinhou que a "prontidão com que a instituição acionou o plano de emergência, permitiu um combate rápido dos bombeiros que circunscreveram as chamas à casa de banho daquele CAO".António Cruz explicou "que as medidas de autoproteção contra incêndios têm vindo a ser trabalhadas entre a instituição e a corporação, tendo resultado em pleno no incêndio de hoje".