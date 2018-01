Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Incêndio consome fábrica de têxtil em Fafe

Fogo já se encontra em fase de rescaldo.

10:29

Um incêndio destruiu na madrugada desta segunda-feira uma fábrica de toalhas de banho na Zona Industrial do Socorro, em Fafe, sem provocar feridos, informaram os bombeiros locais.



O comandante Gilberto Gonçalves indicou que no interior do pavilhão industrial da empresa, designada "Fafe Felpos", que produzia toalhas, havia produtos inflamáveis, nomeadamente tecidos e linhas, que dificultaram o combate às chamas.



Quando os meios de socorro chegaram, as instalações já estavam totalmente tomadas pelo incêndio, acrescentou.



O alarme para o incêndio foi comunicado aos bombeiros às 03:45 e nas operações estiveram 26 elementos das corporações de Fafe e Guimarães, apoiados por 12 veículos.



Segundo os bombeiros, a fábrica tinha cerca de uma dezena trabalhadores.



Gilberto Gonçalves afirmou desconhecer a origem do fogo.