Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Incêndio consome vivenda em Sintra

Proprietários da habitação encontravam-se fora do país.

05.10.17

Um incêndio de proporções consideráveis consumiu por completo uma vivenda, esta madrugada de quinta-feira, em Agualva-Cacém, concelho de Sintra.



Os proprietários da habitação encontravam-se fora do país no momento em que o fogo deflagrou. Apesar de o combate ter sido realizado em cerca de uma hora, a força das chamas destruiu por completo o recheio da moradia, bem como o seu exterior.



O alerta foi dado às 02h10. No local estiveram 29 elementos dos Bombeiros de Agualva-Cacém, apoiados por 12 viaturas.



Em atualização