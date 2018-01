Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Incêndio consumiu casa no centro histórico de Barcelos

Desconhece-se, para já, a existência de feridos, bem como a extensão dos prejuízos.

21:50

Um incêndio deflagrou num prédio no centro histórico da cidade de Barcelos.



De acordo com o jornal Diário do Minho, as chamas deflagraram na rua D. Diogo Pinheiro, junto ao "Círculo Católico".



No local estiveram bombeiros de Barcelinhos e Barcelos.



Desconhece-se, para já, a existência de feridos, bem como a extensão dos prejuízos.