Incêndio consumiu fábrica em Setúbal

Parte do terreno da fábrica Viroc, em Setúbal, foi alvo de um incêndio esta madrugada. Os bombeiros sapadores de Setúbal estiveram até ao final da manhã em trabalhos de rescaldo.

As chamas começaram a lavrar ao início da madrugada desta quarta-feira na empresa Viroc, no Alto da Guerra, em Setúbal. A ignição teve início numa pilha de casca de pinheiro, matéria-prima usada no fabrico de painéis Viroc, uma mistura de madeira com cimento.



Apesar da rápida extinção das chamas, o incêndio obrigou a um rescaldo longo.



Não foram ainda apuradas as causas do fogo mas o facto de se tratar de material combustível permite aos operacionais no terreno avaliar o terá provocado o incêndio.



As chamas foram rapidamente extintas mas o trabalho de limpeza por parte dos sapadores de Setúbal foi realizado noite dentro e só terminou quase ao final da manhã desta quarta-feira.