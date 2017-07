Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Incêndio cortou acesso a Moura, em Beja

Fogo foi combatido por 60 operacionais e foi controlado perto das 19h00 deste sábado.

15.07.17

O incêndio que deflagrou este sábado à tarde entre Moura e Alqueva, no Alentejo, foi considerado dominado às 18h49 e já foi reaberta ao trânsito a estrada que esteve cortada, disse à agência Lusa fonte dos bombeiros.



O fogo destruiu uma área ainda por calcular de mato, pasto e sobreiros nas margens do rio Ardila, entre Moura e o paredão da barragem de Alqueva, no distrito de Beja.



Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) indicou à agência Lusa ter sido já restabelecido o trânsito na Estrada Regional 255, um dos acessos à cidade de Moura, que esteve temporariamente cortada entre a ponte sobre o rio Ardila e o cruzamento de S. Miguel.



O alerta para o incêndio, junto à ponte sobre o rio Ardila, foi dado às 15h00, tendo as chamas chegado a lavrar em duas frentes, dominadas pelos bombeiros às 18h49.



As operações de combate às chamas mobilizaram 75 operacionais, com o apoio de 24 viaturas e de dois meios aéreos.



184 incêndios em Portugal Continental



Portugal continental foi, este sábado, fustigado por 184 incêndios, 6 dos quais estavam, ao final da tarde, em resolução e 62 e fase de conclusão. Estiveram no terreno mais de 1500 operacionais, apoiados por 50 viaturas e 11 meios aéreos.