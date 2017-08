Incêndio corta várias estradas em Castelo de Paiva

Perto de 300 bombeiros estão a combater o fogo.

19:22

As chamas estão a consumir mato entre Bairros e Sobrado, em Castelo de Paiva e, até ao momento, não há habitações ameaçadas. Contudo, o incêndio mantém-se ainda com grande intensidade e obrigou ao corte de duas estradas, uma nacional e uma municipal, como indicou fonte da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC).



Em causa estão a Estrada Nacional entre Castelo de Paiva e Arouca, distrito de Aveiro, e a Estrada Municipal que liga o lugar da Ladroeira a Santo Adrião e Arouca.



Perto de 300 bombeiros estão a combater o incêndio e, segundo a Proteção Civil, há já meios posicionados em três localidades que estão na linha de progressão das chamas.



"Os meios estão posicionados e são duas frentes ativas. Uma das frentes a evoluir favoravelmente e outra, mais a sul, que está ativa e com meios concentrados a atuar. Não foi nenhuma aldeia evacuada", referiu Patrícia Gaspar, adjunta nacional de operações da Proteção Civil.



Antes, cerca das 18:30, a mesma fonte tinha descrito que os meios estavam posicionados nas localidades do Alto de Milheiro, Vale da Mota e Ladroeira, situadas na linha de progressão do incêndio.



O fogo está ativo desde as 16:57 e no local estão 350 operacionais, apoiados por 93 meios terrestres e nove meios aéreos, indica a página de Internet da ANPC, consultada cerca das 20:00.







Em Atualização