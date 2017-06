Incêndio de Pedrógão dado como extinto uma semana depois

Imagens mostram bombeiros a enfrentar o inferno das chamas





O incêndio que deflagrou há uma semana, em Pedrógão Grande, no distrito de Leiria, provocou pelo menos 64 mortos e mais de 200 feridos.



O fogo atingiu também os concelhos de Castanheira de Pera e Figueiró dos Vinhos, no distrito de Leiria, e chegou aos distritos de Castelo Branco, através da Sertã, e de Coimbra, pela Pampilhosa da Serra, mas foi dado como dominado na quarta-feira à tarde.



O incêndio de Pedrógão Grande foi dado como extinto este sábado a meio da tarde, uma semana depois de ter deflagrado, estando ainda no local cerca de 570 operacionais, segundo fontes da Proteção Civil."O incêndio em Pedrógão Grande foi dado como extinto a meio da tarde", disse à Lusa o adjunto nacional de operações da Proteção Civil, Miguel Cruz, acrescentando que no local estão ainda cerca de 800 meios: 570 operacionais apoiados por 214 veículos.Na página oficial da Autoridade Nacional de Proteção Civil, o incêndio é dado como em fase de conclusão -- o que significa que o fogo está extinto, mas que tem ainda pequenos focos de combustão dentro do perímetro do incêndio.Os operacionais permanecem no terreno em vigilância no perímetro afetado pelas chamas onde ainda há pequenos focos de incêndios, disse também à Lusa o comandante dos bombeiros de Pedrógão Grande, Augusto Arnaut.