Foco teve início numa pilha de detritos no exterior.

18:55

Um fogo que deflagrou esta tarde de sábado danificou parre do edfício da PT em Lisboa. O CM sabe que o foco de incêndio teve origem no exterior junto a um amontoado de detritos.





As causas do fogo, que já está totalmente dominado, ainda estão por apurar. O incêndio foi controlado devido à intervenção dos bombeiros.



Estiveram no local 18 operacionais, apoiados por cinco viaturas.