Incêndio de grandes proporções consome loja em Lisboa

Armazém chinês junto à Gare do Oriente está a ser completamente destruído pelas chamas.

18:43

Um incêndio de grandes proporções deflagrou esta segunda-feira à tarde numa loja chinesa, na Avenida de Berlim, junto à Gare do Oriente, em Lisboa. Não há informações sobre vítimas, mas o edifício está a ser completamente consumido pelas chamas.No local estão 36 operacionais, apoiados por 14 viaturas, a combater o fogo que está a assustar a população local e a parar a circulação do trânsito nesta zona da capital.Junto à loja, onde deflagrou o incêndio, há prédios localizados a menos de 15 metros. Fonte dos Bombeiros Sapadores garantiu aoque o fogo está circunscrito.O alerta foi dado às 18h15 desta segunda-feira.De acordo com a Junta de Freguesia dos Olivais, o incêndio deflagrou numa loja chinesa chamada Maxina.Atualização