Incêndio deixa casal de idosos desalojados

CM os bombeiros de Vila Nova de Oliveirinha, que estão no local.



A mulher ficou com ferimentos ligeiros. O casal será acolhido pelo Centro Social de Midões.







Um incêndio destruiu, este sábado, uma casa deixando um casal de idosos desalojado e a mulher ferida, em Tábua.O fogo começou por volta das 6h30 da manhã e, segundo os bombeiros, teve início no quarto onde a mulher dormia. O marido, médico aposentado, apercebeu-se do cheiro a queimado e conseguiu salvá-la, assim como a um cão.O casal tinha ainda outro cão que acabou por morrer no incêndio.