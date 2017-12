Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Incêndio deixa mãe e filho desalojados na noite de Natal

Autoridades estão a arranjar uma solução para instalar os dois moradores.

07:49

Um incêndio numa habitação na Rua do Bonfim, no Porto, deixou no domingo duas pessoas desalojadas, sem causar feridos, disse esta segunda-feira à Lusa fonte do Batalhão de Sapadores Bombeiros da cidade.



O apartamento, num segundo andar, "ficou inabitável", referiu a fonte, indicando que as causas do fogo são ainda desconhecidas.



As autoridades estão a arranjar uma solução para instalar os dois moradores, mãe e filho.



O alerta foi dado cerca das 22h00 e o fogo foi declarado extinto às 23h05.