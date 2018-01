Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Incêndio deixa homem desalojado em Lordelo

Chamas terão começado num quarto e alastrado ao resto da casa.

Por Lusa | 16:11

Um homem de 50 anos que vivia sozinho ficou esta quarta-feira desalojado depois de um incêndio ter destruído a sua habitação, na zona de Lordelo, no concelho de Paredes, disse à Lusa fonte dos bombeiros.



O alerta para o fogo foi comunicado às 14h12, com a indicação de que as chamas terão começado num quarto e alastrado ao resto da casa situada na rua da Corujeira.



O residente não sofreu quaisquer ferimentos, segundo os bombeiros de Lordelo.



No local estiveram 22 bombeiros e oito veículos das corporações de Lordelo, Freamunde e Rebordosa.