Incêndio deixa mulher de 65 anos desalojada em Matosinhos

Alerta deu-se cerca às 9h55 desta sexta-feira.

12:58

Uma mulher de 65 anos ficou esta sexta-feira desalojada na sequência de um incêndio no terceiro piso de um prédio na praceta Mário Sá Carneiro, em Matosinhos, disse à Lusa fonte dos Bombeiros Voluntários de Leixões.



O alerta deu-se cerca às 9h55, seguindo para o local uma viatura e cinco bombeiros, não tendo a mulher sofrido ferimentos. Ainda segundo os bombeiros, o incêndio pode ter-se iniciado no sofá da sala, estando nesta altura já extinto.



A proprietária do apartamento vai ficar alojada em casa de familiares.