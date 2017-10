Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Incêndio deixa quatro pessoas desalojadas em Oliveira de Azeméis

A casa era habitada por um casal de idosos e dois homens, irmãos de um dos membros do casal.

Um incêndio consumiu uma habitação esta sexta-feira em Cucujães, concelho de Oliveira de Azeméis, distrito de Aveiro, e deixou quatro pessoas desalojaras, entre as quais dois idosos.



O alerta para o incêndio urbano, cujas causas ainda estão por apurar, foi dado cerca das 06:15 e o fogo foi dado como extinto por volta das 09:30.



"Quando chegámos ao local, a casa estava totalmente tomada pelas chamas", disse o comandante dos Bombeiros de Oliveira de Azeméis, Paulo Vitória, adiantando que a habitação "ficou completamente destruída".



Os bombeiros tiveram como principal preocupação evitar que o fogo alastrasse a outras casas que havia nas proximidades.



A casa era habitada por um casal e dois homens, irmãos de um dos membros do casal, que ficaram desalojados.



"O casal vai para casa do filho e, quanto a outras duas pessoas, estamos a tratar do alojamento através dos serviços municipais", disse Paulo Vitória.



Ao local acorreram os Bombeiros de Oliveira de Azeméis com 18 homens e seis viaturas, além da GNR.