Incêndio em prédio de Vila Nova de Gaia desaloja moradora de 30 anos

Fogo deflagrou na cozinha da habitação, esta sexta-feira à tarde.

16:46

Um incêndio deflagrou esta sexta-feira à tarde na cozinha de um terceiro andar de um prédio com sete andares em Vilar de Andorinho, Vila Nova de Gaia.



Uma moradora com cerca de 30 anos, que vivia sozinha, ficou desalojada. A casa onde morava pertence à autarquia.



Os bombeiros tiveram de recorrer a uma auto-escada para conseguir combater as chamas, uma vez que a porta do apartamento era blindada e dificultou os trabalhos dos soldados da paz.



No entanto, o edifício não chegou a ser evacuado porque, como confirmou fonte dos bombeiros locais ao CM, o incêndio acabou por ser controlado rapidamente.