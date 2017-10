Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Incêndio destrói armazém desativado em Santo Tirso

Alerta foi dado às 11h14.

14:45

Um incêndio destruiu este domingo um armazém desativado na Agrela, freguesia de Lamelas e Guimarei, em Santo Tirso, distrito do Porto, disse fonte dos bombeiros voluntários locais à Lusa.



Segundo o comandante da corporação dos Voluntários de Santo Tirso, o fogo tomou um armazém desativado e às 14h15 já estava em fase de rescaldo.



De acordo com informações disponíveis na página da internet da Autoridade Nacional de Proteção Civil, o alerta do incêndio foi dado às 11h14, encontrando-se no local 28 homens, apoiados por dez viaturas.



"A origem do fogo é desconhecida", acrescentou o comandante à Lusa.