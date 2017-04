Incêndio destrói aviário em Leiria

O alerta foi dado às 20h58 e no local estiveram 29 operacionais e 11 viaturas de três corporações de bombeiros e a GNR, que tomou conta da ocorrência.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

Um incêndio de causas desconhecidas destruiu esta terça-feira à noite um aviário localizado na localidade de Vale da Pedra, a norte de Leiria, disse fonte dos bombeiros.Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Leiria disse que, quando os bombeiros chegaram ao local, situado a cerca de 12 quilómetros a norte da cidade de Leiria, o edifício "estava todo tomado pelas chamas", não tendo sido possível saber se o aviário continha ou não pintos no seu interior.De acordo com a mesma fonte, as chamas destruíram o aviário, mas não ameaçaram outros edifícios, por aquele se situar em terrenos longe de habitações.