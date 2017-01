Incêndio destrói bar de estádio

A GNR foi chamada ao local, tal como a Polícia Judiciária, apesar de não existirem, para já, indícios de mão criminosa.



De acordo com Nemésio Martins, o bar de apoio era usado por centenas de pessoas, uma vez que o Campo da Torrinha, casa do Moncarapachense - que tenta este ano a subida ao Campeonato de Portugal –, é usado por perto de duas centenas de atletas federados. "Temos que fazer mais um esforço para tentar reabrir o mais depressa possível este espaço, porque faz-nos falta", lamentou.A GNR foi chamada ao local, tal como a Polícia Judiciária, apesar de não existirem, para já, indícios de mão criminosa.

O restaurante e bar de apoio do Campo da Torrinha, do Moncarapachense, ficou ontem de manhã completamente destruído na sequência de um incêndio.Ao que o CM apurou, o alerta às autoridades foi dado perto das 10h00, quando um funcionário do clube que estava no complexo se deu conta do fogo, no interior do bar, numa altura em que este se encontrava encerrado . "Tudo indica que possa ter sido um curto-circuito relacionado com a máquina de café a causar o incêndio, até porque o espaço tinha fechado às 23h30 na noite anterior e estava tudo normal", referiu ao CM o presidente do Moncarapachense, Nemésio Martins.Seis viaturas e 15 operacionais dos Bombeiros Municipais de Olhão e São Brás de Alportel foram ativados para o local e extinguiram o fogo, que acabou por destruir praticamente todo o recheio do espaço, onde existiam várias máquinas e uma estrutura de madeira. Por estar na altura encerrado, não foram registadas quaisquer vítimas.