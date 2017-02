Incêndio destrói bar na Costa da Caparica









Um bar situado na praia da Cabana do Pescador, junto à praia do Rei, na Costa da Caparica, em Almada, ardeu esta quinta-feira de manhã na totalidade devido a um incêndio que deflagrou cerca das 06h00, informaram os bombeiros.Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal, o incêndio no bar Meio Metro já foi extinto, mas, cerca das 10h00, ainda decorriam operações de rescaldo.No local estiveram elementos da Polícia Marítima, da Câmara Municipal de Almada e dos Bombeiros Voluntárias da Trafaria, Cacilhas e Almada, com um total de 32 operacionais apoiados por 12 viaturas.