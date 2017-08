Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Incêndio destrói bar Pherrugem

Fumo alertou funcionária de loja contígua, no centro da cidade.

Por Patrícia Lima Leitão | 08:29

O bar Pherrugem, no centro do Porto, esteve aberto ao público até às 04h00 desta segunda-feira, mas foi já de manhã que deflagrou o incêndio que o destruiu por completo. Uma loja contígua, de venda de roupa, ‘MA by Maria Antónia’, só abriu ao público duas horas depois do horário habitual.



"Estava a chegar, eram quase 09h00, quando vi o fumo negro a sair do bar. Nem me atrevi a entrar na loja e chamei logo os bombeiros", contou ao CM uma funcionária da loja. Os bombeiros foram chamados ao local e trabalharam no perímetro de segurança definido pela PSP.



O alerta para os bombeiros foi dado a minutos das 09h00. Quando chegaram ao bar, com entrada pela Travessa de Cedofeita, depararam-se com dificuldades no acesso, pelo que tiveram de forçar a entrada através de duas portas laterais.



"À nossa chegada, o fumo era muito intenso, mas, quando conseguimos aceder ao interior, procedemos de imediato ao rescaldo", afirmou Albano Cardoso, chefe de serviço do dos Sapadores Bombeiros.



O fogo - de causas ainda desconhecidas - ficou confinado ao bar, mas o fumo danificou os restantes três andares do prédio, sem habitações, mas utilizados como escritórios e estúdios de bandas e que tem uma das frente para a rua das Oliveira.



Segundo o gerente do Pherrugem, o bar foi criado há cerca de dez anos e não tinha registo de incidentes semelhantes.

A Proteção Civil esteve no local.



A investigação passou para a Polícia Judiciária.