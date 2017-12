Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fogo destrói barracas de acampamento cigano e deixa pelo menos 25 pessoas sem abrigo

Incêndio já foi dado como extinto. Causas ainda estão por apurar.

25.12.17

Um incêndio detsruiu barracas de um acampamento cigano, na Rua da Fonte Nova, em Grijó, Gaia. O incidente deixou entre 25 a 30 pessoas sem abrigo.



O fogo já foi dado como extinto e as causas do mesmo ainda estão a ser apuradas.



No local estiveram elementos dos Bombeiros Sapadores de Gaia.



Em atualização