Incêndio destrói casa de férias na Armona

Populares atacam as chamas com baldes de água até à chegada dos Bombeiros de Olhão.

Por Pedro F. Guerreiro e Ana Palma | 09:10

Um incêndio destruiu este domingo de madrugada uma casa de férias na ilha da Armona, no concelho de Olhão. As chamas foram combatidas por populares com extintores e baldes de água antes da chegada dos Bombeiros de Olhão, que deram o incêndio como extinto cerca das 02h40.



As chamas tiveram início pouco antes das 00h00 no interior da casa desocupada e alertaram a atenção de vários populares que acabaram por acorrer ao local para combater o incêndio. "Quando cheguei as chamas já estavam grandes, mas entretanto começaram a aparecer várias pessoas com baldes de água e extintores e conseguimos dominar o fogo", contou ao CM Joaquim Saias.



Vários elementos da Polícia Marítima juntaram-se também ao combate às chamas até à chegada dos operacionais dos Bombeiros Municipais de Olhão, que foram transportados por uma embarcação da Estação Salva Vidas do Instituto de Socorros a Náufragos de Olhão.



As causas vão agora ser apuradas, mas segundo Nunes Ferreira, comandante da Capitania do Porto de Olhão, "não existem sinais de fogo posto".