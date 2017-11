Não se registaram vítimas.

11:58

Um incêndio destruiu, por completo, uma casa devoluta numa ilha, na rua João das Regras, em Santo Ildefonso, Porto.



O alerta foi dado cerca das 11h00.



No combate às chamas estiveram os Sapadores do Porto, com 19 homens e 5 veículos de combate a incêndios.



O fogo foi extinto cerca de meia hora depois.



Não se registaram vítimas.