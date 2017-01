Incêndio destrói casa em Arouca

Um incêndio destruiu esta noite por completo uma habitação localizada na rua Dr. Figueiredo Sobrinho, em Arouca. Os moradores, um casal e o filho bebé, não sofreram ferimentos.O alerta para os fogo foi dado pouco depois da 20h00 aos Bombeiros Voluntários de Arouca.Segundo o Roda Vida Jornal, o combate às chamas durou algum tempo e os bombeiros conseguiram impedir que as chamas alastrassem às casas contíguas à habitação atingida pelo fogo. Os trabalhos de rescaldo só ficaram concluídos perto das 22h30.

O fogo terá tido origem no tubo de exaustão da lareira da habitação, que sobreaqueceu e fez com que as chamas se propagassem rapidamente pelas divisões. O teto em madeira facilitou o avançar do incêndio.

No local estiveram 20 operacionais dos Bombeiros Voluntários de Arouca apoiados por cinco viaturas.

