Incêndio destrói empresa têxtil

Prejuízos são elevados, mas postos de trabalho estão assegurados.

Por Liliana Rodrigues | 08:40

Um amontoado de chapa, tecidos e fio. Foi assim que ficou a fábrica Fafe Felpos, depois de ter sido totalmente destruída por um violento incêndio que deflagrou, na segunda-feira de madrugada, cerca das 04h00, na zona industrial de Fafe. Os sócios da empresa têxtil garantem que os nove postos de trabalho estão assegurados.



Uma equipa da Polícia Judiciária de Braga esteve esta segunda-feira no local, mas, devido à falta de segurança do local - o telhado ruiu -, não puderam aceder ao interior do pavilhão para perceber onde o incêndio começou e em que circunstâncias. O objetivo é apurar se há suspeita de fogo posto ou se se tratou de um acidente. Só depois de removidos os escombros é que a perícia ao local será realizada.



"Quando chegámos cá, já todo o pavilhão estava tomado pelas chamas e o telhado tinha desabado. Não tivemos outra hipótese senão fazer primeiro um ataque defensivo e, infelizmente, já nada pudemos salvar", afirmou Paulo Ferreira, adjunto do comando dos Bombeiros de Fafe, que combateram o incêndio.



Os danos são avultados e os prejuízos serão superiores a um milhão de euros, embora ainda não estejam contabilizados pelos sócios da empresa que laborava por turnos. Na madrugada de segunda-feira, a fábrica estava encerrada e nenhum trabalhador se encontrava no interior das instalações. "Os materiais armazenados potenciaram as chamas que rapidamente se propagaram a todo o pavilhão", sublinhou Paulo Ferreira. Os Bombeiros de Fafe mobilizaram 26 homens e 11 viaturas.