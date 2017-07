O incêndio que está a consumir uma empresa de madeiras.

Várias corporações de bombeiros combateram um incêndio que consumiu parte do parque de madeiras de uma de Balazar, na Póvoa de Varzim, esta segunda-feira à tarde.

Agricultores com terrenos nas imediações ajudaram nas operações de combate às chamas, fornecendo água com cisternas.

O fogo foi dado como controlado por volta das 17h40, não tendo afetado o edifício da empresa. Arderam as madeiras que se encontravam no exterior do edifício, não havendo registo de feridos.