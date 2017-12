Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Incêndio destrói unidade de turismo rural em Évora

Cinco pessoas foram assistidas no local por inalação de fumos e 55 pessoas tiveram de ser retiradas.

Por Lusa | 09:24

Um incêndio destruiu este domingo uma unidade de turismo rural no concelho do Alandroal, no distrito de Évora, onde 55 pessoas tiveram de ser retiradas pelas autoridades, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.



Segundo a fonte, cinco pessoas foram assistidas no local por inalação de fumos, não tendo havido necessidade de transportá-las ao hospital.



A Proteção Civil indicou tratar-se de um edifício dividido em apartamentos que "ardeu na totalidade" e informou que os hóspedes foram levados para outra unidade turística do mesmo proprietário.



O alerta para o fogo foi dado às 16h18 e o incêndio entrou em resolução às 18h25. As causas estão a ser investigadas pelas autoridades policiais.



No local estiveram cinco corporações de bombeiros (com 13 veículos), a GNR e os serviços municipais de Proteção Civil do Alandroal.