Incêndio destruiu carpintaria de Vila Nova de Gaia

Zona de laboração de oficina em Avintes ficou totalmente inoperacional.

Um incêndio destruiu na madrugada desta quinta-feira uma carpintaria localizada na freguesia de Avintes, concelho de Vila Nova de Gaia, disse à Lusa fonte dos bombeiros sapadores.



"O fogo provocou danos totais na parte laboral da empresa", disse a fonte dos Sapadores de Gaia, referindo que os bombeiros conseguiram impedir que as chamas alastrassem aos escritórios e às casas vizinhas.



O alerta foi dado às 01h18 e o incêndio foi considerado extinto cerca das 04h20.



No combate às chamas estiveram os Sapadores de Gaia, com 15 homens e cinco viaturas, e os Voluntários de Avintes, com sete homens e duas viaturas.