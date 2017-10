Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Incêndio destruiu loja no Centro Comercial Itália, no Porto

Centro de terapias e massagens ficou destruído.

Por Lusa | 10:02

Um incêndio destruiu esta quinta-feira uma loja, que funcionava como centro de terapias e massagens, localizada no Centro Comercial Itália, na freguesia de Cedofeita, no Porto, do qual resultou um ferido ligeiro.



Segundo fonte dos Bombeiros Sapadores do Porto, o fogo, que deflagrou cerca das 08h00 e foi dado como extinto cerca das 09h30, não alastrou às lojas contíguas.



As chamas foram combatidas 12 homens, auxiliados por três viaturas dos Sapadores.



No local estiveram também elementos da Polícia Municipal, da PSP e o INEM.