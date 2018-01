Fogo destrói armazém agrícola em Benfica do Ribatejo

Chamas deflagraram pelas 6h15. Não há vítimas a registar.

07:00

Mais de uma dezena de operacionais combatem desde as 06h13 um incêndio num armazém agrícola em Corticois, freguesia de Benfica do Ribatejo, no concelho de Almeirim, segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém.



Uma fonte do CDOS de Santarém adiantou à Lusa que o incêndio deflagrou às 06h13. Por volta das 7h15, o fogo estava dado como controlado, permanecendo no local 14 operacionais, apoiados por 4 viaturas.



Contactado pelo CM o CDOS revela que ese trata de um armazém de produtos agrícolas, não havendo registo de vítimas.