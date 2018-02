Incêndio em Braga deixa idosa em estado grave

Proprietária de 92 anos foi retirada da casa pelos vizinhos.

09:44

Um incêndio deflagrou este sábado de manhã num apartamento no centro de Braga. No momento encontrava-se uma idosa de 91 anos, que foi retirada da casa por três militares da GNR que estavam a passar no local.

No local encontram-se três viaturas dos Bombeiros Sapadores de Braga a combater o incêndio. As autoridades fecharam a Rua D. Pedro V.



Segundo o comandante dos bombeiros a vítima tem "quase 100% do corpo queimado" e foi transportada para o Hospital de S. João no Porto.



Em atualização