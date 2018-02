Incêndio em canavial junto a Faro condiciona trânsito

A combater as chamas estiveram 44 bombeiros de várias corporações da região.

Por Tiago Griff | 20:14

Uma zona de canavial ardeu junto a Faro e chegou a ser combatida por mais de 40 bombeiros. Apesar de não ter chegado à estrada, condicionou o trânsito à entrada da cidade devido à hora de ponta.

O alerta chegou ao Centro Distrital de Operações de Socorro perto das seis da tarde e dava conta de um incêndio que tinha eclodido no mato próximo da estrada do Moinho da Palmeira, num dos acessos à cidade de Faro.

A rápida intervenção dos bombeiros sapadores e voluntários locais conseguiu circunscrever as chamas a uma zona de canavial. Apesar de haver habitações dispersas próximas e também um armazém, nenhuma das edificações chegaram a estar em perigo.

No total, a combater as chamas, estiveram no local 44 bombeiros de várias corporações da região, como Tavira e Olhão, apoiados por 17 veículos.

Apesar das chamas não terem chegado à estrada, por uma questão de prevenção, o trânsito acabou por estar condicionado durante cerca de uma hora, o que complicou a saída e entrada de veículos em Faro, uma vez que a situação aconteceu durante a hora de ponta.

As autoridades investigam agora as causas do incêndio, que ficou dominado cerca de uma hora meia depois de ter começado.