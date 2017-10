Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Incêndio em casa em Celorico de Basto deixa idosa desalojada

Fogo tomou de assalto habitação classificada do século XVIII, em Veade.

03.10.17

Uma mulher de 74 anos ficou esta terça-feira desalojada, na sequência de um incêndio numa casa do século XVIII, em Veade, Celorico de Basto, mas não sofreu ferimentos, segundo os bombeiros.



De acordo com o comandante dos bombeiros de Celorico de Basto, o incêndio terá deflagrado pelas 04h45.



"À nossa chegada a casa já estava tomada pelas chamas, tentámos circunscrever para evitar que as chamas passassem à torre, dado tratar-se de uma casa classificada do século XVIII", afirmou o comandante.



O fogo terá começado, informou, "num curto-circuito na cozinha".



Pouco depois das 10:00, os bombeiros locais ainda se encontravam no local, com 11 viaturas e 30 operacionais, na fase de rescaldo.



A corporação de Celorico de Basto foi apoiada no combate ao fogo pelos bombeiros de Mondim de Basto, Cabeceiras de Basto, Póvoa de Lanhoso e Fafe.