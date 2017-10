Incêndio em casa fere criança e idosa em Corroios

Vítima menor ficou gravemente ferida e foi transportada para o Hospital Garcia de Orta.

20:23

Um incêndio na sala de uma casa fez dois feridos, uma criança de 12 anos e a avó, em Vale de Milhaços, em Corroios, no Seixal. O alerta para o fogo foi dado por volta das 16 horas deste domingo.

A criança de 12 anos tinha a perna com gesso e só conseguiu escapar às chamas com a ajuda dos bombeiros que a retiraram de dentro do edifício.

No local estiveram 12 bombeiros de Cacilhas e do Seixal e a PSP.