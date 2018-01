Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Incêndio em cozinha de apartamento no Seixal faz seis feridos

Chamas foram combatidas por 13 bombeiros.

20:31

Um incêndio destruiu este domingo a cozinha de um apartamento na Torre da Marinha, no concelho de Seixal (Setúbal), provocando seis feridos, um deles grave, por inalação de fumos, revelou a Proteção Civil.



O Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal explicou à agência Lusa que o alerta para o fogo foi dado aos bombeiros, às 17h28, tendo as chamas sido extintas aproximadamente 20 minutos depois.



O incêndio, "confinado à cozinha", disse a fonte, provocou "seis vítimas, devido a inalação de fumos", das quais "um ferido grave e quatro ligeiros", que foram transportados para o Hospital Garcia de Orta, em Almada, e ainda "uma quinta pessoa que recusou transporte para o hospital".



As chamas foram combatidas por 13 bombeiros, apoiados por cinco viaturas, da corporação de Seixal.



Para o local, foram também mobilizados elementos da PSP, a viatura médica de emergência e reanimação do Hospital Garcia de Orta e uma ambulância do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).