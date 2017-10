Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Incêndio lavra em empresa de reciclagem de pneus de Sines

Fogo deflagrou às 3h30 desta quarta-feira.

10:07

Um incêndio deflagrou esta quarta-feira numa fábrica de reciclagem de pneus, em Sines, no distrito de Setúbal, destruindo matéria-prima no exterior do edifício, disseram à agência Lusa fontes dos bombeiros e da GNR.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal indicou que o fogo, cujo alerta foi dado às 03:38, atingiu "um amontoado de pneus", não afetando o edifício da empresa, situado no Parque Industrial de Sines.



A mesma fonte adiantou que as operações de rescaldo, que se iniciaram por volta das 10:00, incluem a separação e retirada de toda a matéria que ardeu, com auxílio de máquinas.



O combate às chamas mobilizou 53 operacionais, apoiados por 22 veículos, de várias corporações de bombeiros, da GNR e do Serviço Municipal de Proteção Civil.