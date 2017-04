Incêndio em empresa de transportes em Matosinhos

Vários veículos pesados arderam num incêndio ocorrido esta madrugada em Matosinhos (Porto) e que entrou em fase de rescaldo pelas 03h07, segundo o Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS) do Porto.



De acordo com a mesma fonte, pelas 07h00 estavam ainda no local do incêndio 29 homens, apoiados por sete veículos, em operações de rescaldo.



O fogo, que teve início pelas 02h20, ocorreu numa empresa de transportes na freguesia de Custóias, Leça do Balio e Guifões e arderam vários veículos pesados, segundo o CDOS do Porto.

