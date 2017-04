Incêndio em empresa fere seis e lança pânico

Veja as primeiras imagens do incêndio junto ao aeroporto do Porto





O vereador da Proteção Civil da Câmara Municipal da Maia explicou, entretanto, que a empresa laborava naquelas instalações de forma irregular desde 2010. A autarquia explica, em comunicado, que já tinha "determinado a demolição das estruturas da unidade de lavagem", conforme se pode ler.

"Estava à espera da minha vez para a cisterna do meu camião ser limpa quando me apercebi de um calor intenso. Saí da zona das casas de banho e já vi tudo em chamas. Fiquei com queimaduras num braço e numa orelha", contou aoPaulo Nogueira, motorista, que estava na empresa A.J. Monteiro, em Vila Nova da Telha, na Maia, onde ontem deflagrou um incêndio de grandes dimensões, às 11h30.As chamas tiveram origem na cisterna de um camião que ainda continha resíduos de material inflamável. A oficina e dois camiões ficaram destruídos. Mais cinco funcionários ficaram feridos, três dos quais com gravidade. A coluna de fumo negro era visível da pista do aeroporto Francisco Sá Carneiro e também a diversos quilómetros de distância. Os vizinhos ouviram várias explosões, que provocaram o pânico."Vi o fumo negro e ouvi as explosões. Fiquei aflito quando percebi que era na empresa on- de trabalha o meu sobrinho. Liguei-lhe e ainda lá dentro disse-me que tinha sido atingido na cara", conta Joaquim Ribeiro. Três funcionários da empresa, com idades entre os 20 e 30 anos, de nacionalidade estrangeira, foram transportados para o Hospital de São João, no Porto, com queimaduras graves no corpo. Um deles foi de imediato operado, enquanto os outros dois foram internados na unidade de cuidados intensivos e no serviço de cirurgia plástica.