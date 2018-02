Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Incêndio em Espinho faz quatro desalojados

Alerta foi dado pelos próprios moradores cerca das 17h00.

17:50

Um incêndio em Espinho deixou, esta terça-feira, quatro pessoas desalojadas - um casal com dois filhos. O alerta foi dado pelos próprios moradores cerca das 17h00.



Estes saíram cerca das 15h30 da residência e quando voltaram percebeu que a habitação estava em chamas.



Os bombeiros de Espinho conseguiram controlar o incêndio e evitar que se propagasse para as casas vizinhas.



As causas do incêndio estão a ser investigadas