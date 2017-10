Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Incêndio em fábrica de óleos alimentares em Valpaços já está dominado

Ocorrência não provocou feridos.

Por Lusa | 18:34

Um incêndio deflagrou este sábado à tarde numa fábrica de óleos alimentares em Rio Torto, concelho de Valpaços, mas o sinistro "já está dominado", de acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Vila Real.



Segundo adiantou à agência Lusa a mesma fonte, o alerta foi dado às 17h11 e no local estão três corpos de bombeiros, encontrando-se já dominado.



A ocorrência não provocou feridos, disse ainda a mesma fonte.