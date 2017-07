Incêndio em ginásio assusta moradores em Gaia

Uma pessoa foi assistida no local devido a uma crise de ansiedade.

Por Aureliana Gomes | 09:54

Um incêndio na casa das máquinas de um ginásio, esta madrugada, na rua da Bélgica, em Canidelo, Vila Nova Gaia, obrigou à evacuação, durante cerca de uma hora, de um edifício próximo de quatro andares.



No combate às chamas estiveram os Bombeiros de Coimbrões e os Sapadores de Gaia com 8 viaturas e 24 homens.



O alerta foi dado às 0h11 e dado como extinto à 01h25.



Uma pessoa foi assistida no local devido a uma crise de ansiedade.



Segundo fonte dos Bombeiros de Coimbrões, as caldeiras, com 500 litros de água, ficaram destruídas e o ginásio danificado.



Ainda segundo a mesma fonte, o prédio foi evacuado por precaução, devido ao fumo ter entrada na caixa das escadas.



Os moradores regressaram às habitações cerca da 01h15.