Incêndio em Gondomar e Valongo ativo mas "ligeiramente mais calmo"

Fogo deflagrou na manhã deste sábado na Serra de Santa Justa.

Por Lusa | 07.10.17

O incêndio que teve início esta manhã no concelho de Valongo e alastrou ao vizinho de Gondomar "continua ativo mas ligeiramente mais calmo e já sem risco para habitações ou fábricas", indicou fonte dos bombeiros locais.



Em causa um incêndio que deflagrou cerca das 11:00 na Serra de Santa Justa, Valongo, e que alastrou a São Pedro da Cova, Gondomar, tendo cerca das 16:00 estado perto de algumas habitações e da zona industrial Mimosas.



Em declarações à agência Lusa, o comandante dos Bombeiros Voluntários de São Pedro da Cova, Romero Gandra, disse que o incêndio continua com duas frentes ativas mas a situação está "ligeiramente mais calma".



"A acalmia do vento é benéfica e contamos com o arrefecimento noturno. Uma das frentes, a mais pequena, encaminha-se para junto de casas mas temos meios posicionados para evitar o risco", disse o comandante.



Esta tarde, cercas das 17:00, o presidente da Câmara de Gondomar, Marco Martins, também garantiu ter preparados "eventuais planos de evacuação".



"Esperemos que seja a última hipótese, mas a ser necessário, a câmara tem um plano preparado e assegurará o que for necessário", disse o autarca de Gondomar.



No terreno estão 182 homens, auxiliados por 52 viaturas.



Este incêndio chegou a mobilizar dois meios aéreos que entretanto já não estão no terreno.