Incêndio em habitação desaloja casal em Vila do Bispo

Origem do incêndio é desconhecida. Situação a ser investigada pela Polícia Judiciária.

Por A.P. | 08:35

Um casal, com idades entre os 30 e os 40 anos, ficou desalojado devido a um incêndio que destruiu a casa arrendada onde vivia, em Budens, Vila do Bispo, ao fim da tarde de terça-feira.



O alerta foi dado cerca das 18h00, tendo o fogo sido combatido pelos Bombeiros Voluntários de Vila do Bispo e Lagos, com 15 operacionais e quatro viaturas. Quando os bombeiros chegaram ao local, a habitação já estava parcialmente tomada pela chamas.



Os moradores não estavam em casa. A origem do incêndio é desconhecida, estando a situação a ser investigada pela Polícia Judiciária.



O casal desalojado foi apoiado pelo serviço de Proteção Civil da Câmara da Vila do Bispo.