Incêndio em habitação desalojou família em Miranda do Douro

Não há registo de feridos.

Por Lusa | 12:31

Uma família ficou esta quinta-feira desalojada na sequência de um incêndio que deflagrou cerca das 10h00 na Póvoa, concelho de Miranda do Douro, distrito de Bragança.



Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS), a habitação ficou parcialmente destruída, mas o incêndio não provocou vítimas.



O presidente da Câmara de Mirando do Douro, Artur Nunes, confirmou à Lusa que há uma família a necessitar de realojamento, o que já está a ser providenciado pelos serviços municipais.



Numa primeira fase, o município vai avançar com bens de primeira necessidade e com roupa para a família afetada.



No local estiveram quatro viaturas e onze operacionais dos Bombeiros Voluntários de Miranda do douro.



A GNR tomou conta da ocorrência.