Incêndio em habitação faz um desalojado no concelho do Sabugal

Para o local do incêndio foram mobilizados 18 elementos dos Bombeiros Voluntários do Sabugal, do Soito e da GNR, apoiados por seis veículos.

Uma pessoa ficou hoje desalojada na sequência de um incêndio numa casa em Baraçal, no concelho do Sabugal, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda.O alerta foi dado às 20:43 e o fogo "destruiu totalmente" a habitação, referiu a fonte.Segundo o CDOS da Guarda, as chamas desalojaram um homem, que vivia sozinho e que foi acolhido temporariamente em casa de familiares.