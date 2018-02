Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Incêndio em habitação faz um morto no Barreiro

Fogo terá tido origem num fogão de cozinha.

15:11

Uma pessoa morreu na sequência de um incêndio que deflagrou numa habitação na Rua Cândido de Oliveira, no Barreiro, distrito de Setúbal.



Ao que o CM pôde apurar, o fogo terá tido origem num fogão, quando a vítima se encontrava a cozinhar. O alerta foi dado às 13h14.



No local estiveram os Bombeiros do Barreiro, uma VMER do Barreiro e a PSP.