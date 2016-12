Incêndio em habitação no Porto faz três feridos

No local estiveram os Sapadores do Porto com 12 homens e três viaturas e o Instituto Nacional de Emergência Médica, com cinco viaturas.



A casa ficou inabitável, obrigando ao realojamento do casal em casa de familiares.No local estiveram os Sapadores do Porto com 12 homens e três viaturas e o Instituto Nacional de Emergência Médica, com cinco viaturas.

Um incêndio que deflagrou no domingo à noite numa habitação, na Rua Costa Barreto, no Porto, provocou três feridos, um dos quais foi retirado inanimado do interior da casa, disse à Lusa fonte dos Sapadores Bombeiros.De acordo com a fonte, os feridos, por inalação de fumos, são um casal e uma vizinha e foram transportados para o Hospital de S. João, do Porto.O incêndio deflagrou, cerca das 22:20, no terceiro andar do edifício que teve de ser evacuado, enquanto os bombeiros procediam à extinção das chamas.