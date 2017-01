Incêndio em habitação provoca um morto na Covilhã

Para o local foram mobilizados meios dos bombeiros da Covilhã, da GNR e uma viatura médica de emergência e reanimação do Centro Hospitalar da Cova da Beira (Covilhã).

Um homem morreu este sábado na sequência de um incêndio na sua habitação, na vila de Tortosendo, concelho da Covilhã.A vítima, de 68 anos de idade, era a única pessoa que na altura do fogo se encontrava na residência, situada na Avenida de Viriato, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Castelo Branco.As causas do incêndio, cujo alerta foi dado pelas 06h46 deste sábado estão por apurar.